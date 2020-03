Realizan piñata del coronavirus

Por 600 pesos usted puede adquirir el coronavirus Covid-19 en Reynosa, en forma de piñata, de color verde y con sus respectivos murciélagos.

Una piñatería local se inspiró en este virus -que ya se considera pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, para mantenerse activo en el mercado de artesanías mexicanas.

El producto es exhibido en un lazo junto a otras piñatas sobre la calle Nicolás Bravo, que conecta a los automovilistas hacia la salida de la zona centro.

Para dejar en claro que se trata del Covid-19, sus creadores colocaron un rostro amarillo con bigotes y ojos rasgados.

"Hemos estado siguiendo las notas que han circulado en todo el mundo de esta enfermedad; cuando nos enteramos que llegó a México quisimos darle este toque que nos caracteriza, de gracia y la respuesta de la población ha sido buena", mencionó Dalton Ávalos Ramírez, artesano.

La piñata se puso en venta desde esta semana y ya han vendido cinco ejemplares, en su mayoría para fiestas infantiles.

Los creadores decidieron promocionar el producto a través de redes sociales, y en cuestión de minutos se volvió viral.

Cada pieza se elabora a mano, con papeles de colores, en su mayoría verde. "Lo que tratamos es representar a este virus; elegimos la cara con ojos rasgados, los murciélagos porque se habló de que este animal lo produjo y le dimos la forma. No pretendemos ofender a nadie, es solo un manera de ver con gracia los problemas que existen".

OTRAS FIGURAS

La piñatería mantiene en exhibición otras figuras que han llamado la atención de los reynosenses, como la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sosteniendo el avión presidencial, y de una feminista, que en sus pechos porta las frases "Mi cuerpo mi decisión" y "Fuera el patriarcado".

Aunque los ejemplares que se cotizan por encima de los mil 200 pesos no están a la venta debido a comentarios negativos que recibieron los artesanos. "No quisimos venderlas porque muchas personas se han sentido ofendidas, no es nuestra intención, como artistas solo queremos expresar lo que está pasando en este país", insistió Ávalos Ramírez.

En exhibición se encuentran otras piñatas que no están a la venta.