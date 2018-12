Realizan permanente Operativo antialcohol

Al personal de Tránsito le estaremos dando indicaciones para que también respeten a los choferes, conductores y todo el personal Jesús Rafael Mouret López, director de Tránsito local

Cd. Victoria, Tam.- El titular de la Dirección de Tránsito local, Jesús Rafael Mouret López, confirmó que a partir de la noche del viernes es implementado un Operativo anti Alcoholes permanente e itinerante por toda la ciudad, como parte del dispositivo de seguridad para fin de año. El capitán retirado de la Marina agregó que se buscará que tanto la Policía Federal como la Estatal participen en dicho programa.

El objetivo, dijo, será buscar reducir el número de víctimas mortales en accidentes automovilísticos durante el período vacacional de fin de año; "ese es el tema principal que estaremos tratando, el respeto a los agentes de Tránsito viene inherente a eso y asimismo al personal de Tránsito le estaremos dando indicaciones para que también respeten a los choferes, conductores y todo el personal".

Mouret López reveló que ha sostenido pláticas con elementos de la Policía Federal con quienes podrían implementarse dichos dispositivos, no obstante todavía será necesario recibir la confirmación de parte del alcalde Xicoténcatl González Uresti, en cuyo caso la invitación se haría extensiva también a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para contar con elementos de la Policía Estatal.

Adicional a esto la Dirección de Tránsito iniciará un operativo para la liberación de rampas para personas con discapacidad, así como de cajones reservados para estas personas, y que sean ocupados por automovilistas comunes, "que no utilicen los cajones cuando no tienen permiso para hacerlo".

Para finalizar el capitán Jesús Rafael Mouret mencionó que hasta el momento no tienen denuncias por casos de favoritismo o funcionarios prepotentes como en su momento su antecesor, el también capitán Leoncio Ariel López Talamantes, denunció en la pasada administración municipal.

"No puedo negarlo ni afirmarlo porque no puede uno estar atendiendo todos los lugares, supongo que todavía existe pero estamos tratando de bajar a todo esta situación, yo en lo particular no tengo ningún compromiso con nadie, por mi parte eso debe dejar de existir", advirtió.