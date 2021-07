Realizan otra redada de indocumentados

El CBP informó que el pasado miércoles fueron detenidos en el área de Río Grande City y llevado para ser procesados un total de 110 personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador.

El grupo incluía 94 miembros de la familia y 16 adultos solteros.

Aproximadamente una hora más tarde, los agentes se encontraron con otro grupo de extranjeros indocumentados que ingresaban ilegalmente a los Estados Unidos, a varias millas al oeste de la ciudad de Roma, Texas.

Este grupo estaba formado por 65 miembros de la familia y 76 adultos solteros. Los agentes determinaron que los migrantes son ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador.

Los agentes del Sector del Valle del Río Grande (RGV) continúan experimentando una afluencia de migrantes que cruzan diariamente a los Estados Unidos.

La CBP notó que diferencia de los grandes grupos previos vistos por agentes en la región, ninguno de los grupos tenía menores no acompañados y uno de los grupos tenía más adultos solteros que miembros de la familia. Un hecho es poco común, ya que la mayoría, si no todos, los grandes grupos encontrados este año fiscal han sido principalmente miembros de la familia y menores no acompañados, con una fracción muy pequeña de adultos solteros. La Patrulla Fronteriza procesó a los sujetos en consecuencia.