Realizan el operativo mochila en Conalep

Tampico, Tam.

Una vez al mes de forma sorpresiva se habrá de realizar el operativo mochila en el Conalep Tampico, esto con la finalidad de que de evitar que se introduzcan armas, alcohol o drogas al plantel.

Agustín de la Huerta Mejía, director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Tamaulipas, informó que se tiene la anuencia de los padres de familia para que se realice esta actividad al azar una vez al mes, ya que ello garantiza la seguridad de los estudiantes.

Dijo que estas acciones también se están llevando a cabo en los los otros siete planteles que existen en Tamaulipas, sobre todo aquellos que están en la zona fronteriza.

"Contribuimos realizando la operación Mochila al interior de los planteles, en algunos de ellos con recursos propios que pagan una seguridad privada que permite checar los accesos a los planteles, hacemos la parte que nos corresponde y al exterior no tenemos ningún problema", dijo.

Refirió en los Conalep de Reynosa y Río Bravo se ha invertido en equipo de seguridad, en los seis restantes no se ha logrado toda vez que el recurso es escaso.

La directora del plantel Tampico, Úrsula Salazar Mojica, mencionó que hace unos días se realizó el primer operativo mochila en el plantel en donde se utilizaron binomios caninos para la detección de drogas y artefactos explosivos.

Refirió que en este operativo está presente una comisión de padres de familia que están atentos al desenvolvimiento del operativo, sobre todo para no violar los derechos de los alumnos.

"El perro hace la revisión, tienen que estar padres de familia, maestros, dirección y son salones al azar, pasa el perro por las mochilas y si hay algo lo detecta, no detecta tabaco, sólo algún tipo de droga, si hay algunos indicios lo que hacemos es canalizarlo a orientación vocacional y ayudar a papás, pero no hemos encontrado nada. La revisión que hicimos hace un mes no encontramos mas que una manopla que era de un chico de la tarde, al que le daba miedo salir y la traía, porque estaba muy oscuro, fue retirada y se le entregó al padre de familia y la revisión de metales es de todos días", dijo.