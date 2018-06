Realizan marcha del orgullo LGBTI

Río Bravo, Tam.- Bajo el grito de "Se ve se siente la comunidad está presente", se llevó a cabo la primera marcha del Orgullo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexual y Tráns e Intersexual) amor, respeto, libertad y tolerancia, organizada por la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, iniciando en la avenida Francisco I. Madero esquina con calle Jalapa, terminando en la plaza principal Lic. Benito Juárez en donde celebraron con un show travesti y la coronación de su primera reina del Orgullo LTGBI, haciendo con esto un homenaje a las personas que han sido asesinadas a causa de su diversidad sexual, especialmente recordando a Homero, Suleyma, Karol y Javier.

Al respecto el Reverendo Alvaro Alvarez Aguillón comentó:

"Solamente salimos a las calles a expresarnos como personas libres, no es una protesta, sino una marcha pacífica en pro de los valores y la diversidad sexual, pedimos respeto, muchas veces la gente dice "Yo no acepto lo que tú eres" yo no pido que me acepten, sino que me respeten, el respeto es la base de todo", expresó.

Asimismo añadió:

"Yo predico el amor de Cristo, ese amor que no rechaza, que no discrimina y no señala a nadie. Yo me enfoco a llevar un mensaje de amor, hago caso omiso a quien nos critique, he aprendido en este proceso que la voz de la religión no es la voz de Dios, porque la voz de Dios, es amor", comentó.

Cabe señalar que cuando los marchantes arribaron a la plaza principal, sembraron descontento entre algunas familias que ahí se encontraban disfrutando, las cuales prefirieron retirarse del lugar con sus hijos. La celebración continuó.