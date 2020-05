Realizan manifestación madres de los ausentes

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de integrantes del colectivo ´Madres Unidas por Nuestros Hijos´ se instalaron en plantón permanente frente a Palacio de Gobierno en demanda de becas, apoyos alimenticios y el reembolso de gastos de búsquedas, así como exigieron que los operativos de búsqueda sean reanudados luego de ser suspendidos por la pandemia del Covid-19.

"No quedamos en nada... nosotros queremos ya, queremos respuestas inmediatas, ya estamos cansadas de ver qué... no tenemos muebles, las cribas se nos dañan en cada campo que entramos y salimos porque no estamos exhumando un cuerpo, hay muchos restos, muchas partículas, mucha osamenta que el Gobierno ni cuenta se da", mencionó la vocera del colectivo quien prefirió no revelar su nombre.

El colectivo reúne a 302 personas del municipio de San Fernando y poblados vecinos como Cruillas, Burgos, Méndez y Valle Hermoso, por otro lado, la representante del colectivo recordó que de 2010 a la fecha han suscitado más de tres mil desaparecidos en esa región; a nivel estatal son alrededor de ocho mil personas en calidad de desaparecidas oficialmente, "jovencitas en el 2012 se perdieron 60, entre ellas mi hija de mi propio negocio... y todavía se registran desapariciones con un perfil muy bajo pero todavía sucede".

Las integrantes de ´Madres Unidas´ llegaron la mañana de este lunes a la capital del Estado para buscar una entrevista con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, no obstante, fueron recibidas por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito ante quienes plantearon sus peticiones de manera infructuosa.

"Las becas desde marzo no se dan ¿dónde están esas becas? Los niños están estudiando ya sea por línea o por Whatsapp que mandan sus tareas a los profesores y es más gasto ¿esas becas porque las paran si tienen que darlas?", ocho integrantes del colectivo permanecen en plantón frente a Palacio de Gobierno en espera de ser resueltas sus peticiones, "estamos en nuestras casas en un encierro que tenemos de muchos días y ya estamos con refris vacíos, con deudas de renta, agua, luz, pagos que se tienen que hacer y nadie nos va a apoyar".