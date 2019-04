Realizan el ´apagón´ sin problemas

Finalmente se concretó el anunció que la paraestatal CFE difundió por diversos medios como diarios y en redes sociales: un apagón programado para tener las condiciones la empresa eléctrica, de hacer frente al verano.

Se trata de un apagón programado que este domingo 28 de abril se dio en la planta hidroeléctrica Emilio Portes Gil, el cual inició de forma escalonada, por lo que no todos los sectores se vieron afectados de forma simultánea, iniciando desde las 8:00 horas y finalizando a las 13:00 del mismo día.

Esta interrupción de la luz, que tiene como fin, mantenimiento preventivo para hacer frente al verano y sus altas temperaturas, en donde no se ejecutó una suspensión prolongada, al realizarla de forma sectorizada, por lo que la interrupción de fluído eléctrico, fue de entre una hora y una hora 15 minutos.

En hogares, desde las primeras horas de la mañana se interrumpió el flujo eléctrico, por lo que los niños no pudieron ver las caricaturas del domingo; los padres los partidos de futbol u otros deportes y las madres no pudieron realizar labores del hogar como lavar ropa, mientras que jóvenes no pudieron acceder a las redes sociales mediante aparatos conectados a la corriente eléctrica, pero esto no rebasó la hora y media en la mayoría de los casos.

Diversos giros comerciales y de prestación de servicio en el Centro y áreas comerciales, en esta ocasión, no tuvieron que utilizar generadores eléctricos para poder funcionar y atender a sus clientes, pero algunos giros optaron por abrir sus puertas después de las 13:00 horas.

ABREN. Algunos giros comerciales o de servicios, optaron por abrir puertas hasta después de las 13:00 horas.

AVISA. Comunicado de paraestatal, desde el pasado fin de semana invitó a tomar precauciones ante apagón programado.