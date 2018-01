Realiza UAT etapa estatal de Olimpiada de Química

Cd. Victoria, Tam.- Con la participación de 32 estudiantes de diferentes instituciones de nivel medio superior públicas y privadas de todo el estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó la Etapa Regional Estatal de la Vigésima Séptima Olimpiada Nacional de la Química, en la que fueron seleccionados los estudiantes que representarán a Tamaulipas en el evento nacional a celebrarse en la ciudad de Puebla.

El selectivo que tuvo como sede a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA), fue inaugurado con la presencia de autoridades y profesores del plantel universitario que tiene a cargo la organización de esta actividad en coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Correspondió a la Directora de la UAMRA, Rosa Issel Acosta González dirigir un mensaje de bienvenida a los participantes, en donde destacó el interés del Rector José Andrés Suárez Fernández por apoyar este tipo de encuentros que estimulan la preparación y competitividad de los jóvenes preuniversitarios.

“Para nosotros es un orgullo que en este campus Reynosa-Aztlán perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en compañía de nuestros colegas podamos recibir a los estudiantes de Nivel Medio Superior que asisten a la etapa estatal de la Vigésima Séptima Olimpiada Nacional de la Química”, dijo la Directora.

En el evento se contó con la asistencia de los alumnos que llegaron a la fase estatal después de cuatro eliminatorias, pertenecientes a diversos planteles de las ciudades de Madero, Mante, Nuevo Laredo, Reynosa, Valle Hermoso, Victoria y Llera.

El desarrollo del certamen, diseño y calificación de las evaluaciones estuvo a cargo de un grupo de maestros encabezados por el Químico Enrique González Rodríguez, Decano de la UAMRA y Delegado de Tamaulipas ante la Academia de Química de la AMC.

Los alumnos que fueron seleccionados son: Gerardo David Diaz Renovato (CBTis No. 137 Nuevo Laredo); Gabriel López Osorio (CBTis No. 103 Ciudad Madero); Joseph Andrés González González (CECyTE 02-ITACE Plantel Reynosa); Jesús López López (COBAT 23 Nuevo Laredo); Monserrat Guadalupe Escobar Medina (CBTis No. 103 Ciudad Madero); Luis Fernando Del Ángel Del Ángel (COBAT 22 Reynosa).

Los seis jóvenes representarán a Tamaulipas en la etapa nacional a realizarse del 25 de Febrero al 01 de Marzo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) buscando el pase a la Olimpiada Internacional de Química a celebrarse en Praga, República Checa y Bratislava, Eslovaquia, en el mes de Julio; y a la Olimpiada Latinoamericana de Química con sede en El Salvador, del 21 al 28 de Septiembre del 2018.