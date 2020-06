Realiza Tridonex despidos masivos

Matamoros, Tam.- Despidos masivos comenzaron a presentarse en la empresa maquiladora Tridonex en sus tres plantas que operan en esta ciudad, sin que a la fecha se tenga el número de liquidados ni las razones por las que los dejan cesantes.

Desde temprana hora llegaron los primeros despedidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número Seis, en donde se les está notificando su baja, así como la explicación de la misma.

Algunos trabajadores con más de 10 años de antigüedad en esta empresa, dijeron desconocer el motivo por el cual los dieron de baja, sin embargo afirmaron que es masivo el despido y en las tres plantas que operan en esta ciudad.

“A mí no me dijeron los motivos por los cuales ya no pertenezco a la empresa, solo me dijeron que era un recorte de personal, pero somos muchos los que estamos en esta situación”, dijo uno de los afectados.

Comentaron que hay quienes tenían desde un año hasta 10 trabajando para dicho corporativo, sin embargo en esta semana se les notificó que ya eran dados de baja.

“La verdad desconocemos los motivos por los cuales se está dando de baja a tanto personal, ya que son en diferentes turnos y en las tres plantas, nos están entregando citas programadas para presentarnos ante la Junta de Conciliación”, manifestaron.

Esta empresa tiene contrato con el Sindicato de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (Sitpmem), que dirige Jesús Mendoza Reyes, en donde la mayoría de los trabajadores se han apegado a la nueva ley laboral para renunciar al sindicato, lo cual han intentado en diversas ocasiones, sin embargo se les ha negado.

Los trabajadores comentaron que pudiera ser represalia a consecuencia de estos movimientos masivos que se han hecho con la finalidad de renunciar al sindicato al que pertenecen.