Realiza Sedena operativos

Principalmente, los efectivos castrenses buscan: armas, municiones, sustancias prohibidas, dispositivos de telecomunicación que no tengan permiso o concesión.

Estas revisiones que se hacen a toda hora del día, sin importar el lugar, han causado polémica, pues algunos ciudadanos están en contra, otros a favor.

"Luego se andan quejando de que no hacen nada, ¿quién los entiende?, si no tienes nada que deber o temer, no tienes porqué preocuparte, así que no se quejen", precisó Luis López sobre la inconformidad de algunos ciudadanos con estas acciones.

"Que agarren a los ladrones que andan asaltando", dijo Karina "N".

"Pues uno nunca sabe, ellos también traen su inteligencia ya todos se hacen pasar por esa gente", refirió Julián "N".

También jóvenes emprendedoras, han sido revisadas en sus establecimientos, aunque refieren que muy sutilmente:

"La vez pasada a mi negocio vinieron, según buscando un perfume para hombre, cuando desde lejos se ve que es una tienda de bolsos exclusivamente", dijo la señorita Alejandra "N".

Lo cierto, es que las revisiones continuarán, gusten o no y los resultados podrían no darse a conocer de forma abierta y pública.

A toda hora y en cualquier lugar, se puede apreciar la intensificación de incursiones e inspecciones por las fuerzas castrenses.