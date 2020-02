Realiza RSP exitosa Asamblea en Madero

Hay políticos que trascienden, hay políticos que son importantes, hay políticos que van más allá de su propio nombre y Elba Esther Gordillo es de esos personajes Fernando González Sánchez, líder nacional de RSP

Madero, Tam.- Al señalar que la Cuarta Transformación se habrá de consolidar con partidos nuevos e ideas nuevas, el presidente nacional del organismo político Redes Sociales Progresistas, Fernando González Sánchez, dijo que van hacia el rumbo de un cambio de la República Mexicana.

Al realizarse con éxito la Asamblea Estatal en la Unidad Deportiva de esta ciudad, lograron la inscripción de poco más de 3,300 afiliados, con la verificación del Instituto Nacional Electoral.

Con un dispositivo de logística impresionante y un lleno total de las referidas instalaciones, lograron superar la meta trazada de los tres mil afiliados.

A pregunta expresa de que si Elba Esther Gordillo está detrás de este movimiento, el líder nacional aclaró que ella no está afiliada, y por ende, no pertenece al partido que está por nacer.

"Hay políticos que trascienden, hay políticos que son importantes, hay políticos que van más allá de su propio nombre y Elba Esther Gordillo es de esos personajes. Es una mujer que trasciende, que transpira poder, que le entiende a la política y ha puesto su conocimiento al servicio de nuevos dirigentes y de nuevos líderes", afirmó.

Al preguntarle si RSP sustituye al Partido Nueva Alianza, mismo que fuera fundado por Elba Esther Gordillo, dijo que "el Partido Nueva Alianza ya se murió hace mucho tiempo, se murió desde que traicionó sus ideales y se murió en donde se convirtió sólo en un partido del sindicato. Los partidos ya no pueden pertenecer a los sindicatos, los partidos son de la sociedad".

Sobre el Gobierno de Tamaulipas en manos del Partido Acción Nacional, González Sánchez apuntó: "creo yo que tiene un gran liderazgo el gobernador Cabeza de Vaca... Es un miembro prominente de un partido importante, un partido que ha mostrado solidez ideológica y que ha gobernado ya el país".

Apuntó que RSP respaldará lo bueno que haga el Gobierno del Estado, pero también criticar lo que no esté bien; "no es cariño al gobernador, no es cariño a nadie, es sólo el reconocimiento a los hombres que trabajan por el bien de su propia tierra".

Y por último, en torno que el alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernion, habría colaborado para la logística de la Asamblea Estatal, el entrevistado señaló: "en política se dicen muchas cosas, no es de dichos, es de hechos y el hecho es que hoy logramos quórum, tuvimos una asamblea en Tamaulipas y vamos a ser un partido importante".