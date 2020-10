Realiza proselitismo Delgado en estados

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, es notorio el gasto de recursos en la promoción de su candidatura, cuando sólo se va a aplicar una encuesta a militantes y simpatizantes del partido. Pese al reclamo de derrochar recursos, a la fecha Delgado no ha aclarado gastos por vuelos de avión, alquiler de salones en hoteles de lujo ni de la publicidad que lo promueve. Como coordinador parlamentario, Mario Delgado ha recibido de la Cámara de Diputados 532.9 millones de pesos, de septiembre de 2018 a abril de 2020, dinero del que le han pedido aclarar su destino ante los gastos de promoción que ha hecho desde septiembre.

En agosto anunció su intención de participar en el proceso interno y se manifestó por la realización de la encuesta abierta para la elección de la dirigencia. Antes de su registro en el INE, el 7 de septiembre, Delgado ya había visitado Tabasco, Chiapas y Puebla. Luego el diputado intensificó reuniones y recorridos estatales para promover su imagen y juntar apoyos a su candidatura. El 9 de septiembre se reunió con senadores, cercanos al coordinador Ricardo Monreal, que le expresaron su adhesión. A partir del día 11 inició los recorridos por los estados y convocó a conferencias de prensa, con un logo y un lema de campaña. Delgado ofrece el mismo del mensaje, con la lista de sus propuestas y el énfasis de que busca la unidad del partido, que se deben preparar para la elección del 2024. El diputado utiliza la frase "Mario Delgado para Morena" y su lema de campaña es "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", frase del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Mario Delgado ha recorrido Morelia, Michoacán; Oaxaca, Oaxaca; Toluca, Estado de México; Mexicali y Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; Culiacán, Sinaloa; Puerto de Veracruz, Veracruz; Acapulco, Guerrero; León, Guanajuato; Monterrey, Nuevo León; Ciudad de México; Durango, Durango; Torreón, Coahuila, y Reynosa,Tamaulipas. Delgado viaja, por lo regular, de jueves a domingo. Por ejemplo, el día 16 de septiembre estuvo en Toluca, al otro día tomó avión a Mexicali y el 18 visitó Guadalajara. El 20 estuvo en Hermosillo y el 21 en Culiacán. El 24 estuvo en el Puerto de Veracruz y al día siguiente daba otra conferencia de prensa en Acapulco. El sábado 26 tuvo actividades en León y el domingo en Monterrey. Ayer, estuvo de gira por Reynosa, Tamaulipas.

En cada visita, hay promocionales de su candidatura con anuncios espectaculares, con lonas en las casas y calcomanías en los vehículos, todo con el mismo logo y lema. Ante los señalamientos del derroche de recursos en su campaña y la advertencia de que no hay austeridad, una de las causas del Gobierno de López Obrador, Delgado se deslindó de la publicidad que lo promueve por todo el país. "Hay distintos apoyos de la gente que quiere manifestar que está conmigo, que simpatiza, que lo manifiesta de distintas maneras y he pedido que todo aquello que sea muy visible, que no lo hagan, que ni siquiera es necesario".

Ha señalado que sólo gasta en boletos de avión, sin precisar el número de personas que lo acompañan, y sin contar a los legisladores que también viajan con él en cada entidad, como ha sido el senador Alejandro Armenta. Para ahorrar, dice, no paga hoteles. "No hay ningún peso de recursos públicos, ningún solo peso de recursos públicos en el proceso de Morena", aseveró apenas el 1 de octubre. De acuerdo a los cinco informes cuatrimestrales que se han hecho públicos de los grupos parlamentarios, como medida de rendición de cuentas, a Morena se le han depositado 532 millones de pesos en 20 meses. Según la normatividad de la Cámara, Delgado es responsable directo de 26.6 millones de pesos al mes, en promedio.