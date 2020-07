Realiza Leopoldo un largo recorrido

El Mañana / Staff.- Para el señor Leopoldo es complicado adaptarse a esta nueva forma de vivir en que muchos negocios y transporte público no brindan el servicio por las nuevas medidas sanitarias.

Debido a la suspensión del servicio de las unidades de transporte, Leopoldo tuvo que caminar una larga distancia, siendo castigado ayer por el sol de 35 grados; se tomó un ligero descanso en una parada de microbuses para tomar aire y posteriormente continuar al sitio en el que le iban a dar un "rait".

"Yo le diría que sale contraproducente porque se aglomera la gente cuando están esperando el transporte y ahorita lo están haciendo al tanteo por la mañana y en la tarde como quiera la gente se amontona", comentó su queja ya que por el momento no cuenta con automóvil particular.

Leopoldo vive en Fraccionamiento Miravalle (oriente de la ciudad) y tuvo que trasladarse hasta la colonia Rodríguez para ir a cobrar sus utilidades en la antigua empresa que laboraba, ya que antes de iniciar la pandemia fue despedido.

"Primero me fui caminando y ahorita me trajeron hasta este punto (bulevar Morelos) y ahorita van a venir a recogerme. Yo padezco de la presión y pues está muy fuerte el sol; eso me cansa", dijo mientras se acomodaba el cubrebocas.

Con estas nuevas medidas por parte de las autoridades sanitarias diversas personas han tenido que prevenirse y realizar sus actividades en los horarios en que el transporte público esté funcionando.