Realidad aumentada al aire libre, la cultura frente al Covid

Con la muestra Global Perspective: Math, Art, and Architecture Around the World, el trabajo de Bakker recorrerá el mundo de forma simultánea, con una instalación virtual donde se expondrán sus esculturas. Uno de los "parques escultóricos" se encontrará frente al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, y estará disponible todo 2021.

París, Londres, Berlín, Dubai, Nueva York, Tokio, Madrid y Ámsterdam son algunas de las 200 ciudades donde también se presentará la exhibición.

Durante estos "tiempos difíciles" se busca ofrecer una experiencia cultural en un ambiente seguro, como lo es el aire libre, explica Cindy Lawrence, directora general del MoMath, a través de un comunicado.

El primer día de cada mes, la muestra se renovará ofreciendo un nuevo tipo de forma en las esculturas de Bakker, entre las que destacan los nudos, curvas, espiral, fractal e incluso el tema de la ilusión óptica.

La realidad aumentada funciona con tecnología de geolocalización. Para poder participar en la dinámica, el asistente debe estar al menos a 30 metros del lugar de la exposición, contar con un teléfono inteligente o tableta; ingresar al sitio www.globalsculpturepark.com; dar click en "Ver la colección de esculturas" para elegir una pieza y luego seleccionar el botón de "View in augmented reality".

Otra ventaja de esta tecnología, con respecto a las salas de museo convencionales, es que la escultura se podrá mover al gusto del asistente para poder observarla desde otro ángulo. También, aunque no esté físicamente, se podrá tomar fotografías o grabar videos junto a la obra.

Anton Bakker explica que el proyecto surgió mientras estaba confinado en casa. Entonces el propio artista creó la plataforma de realidad aumentada para poder presentar su obra por todo el mundo y que "el público lo disfrutara de forma segura, con distanciamiento social", declaró en un comunicado.

Bakker no es ajeno a la industria de la tecnología. Durante su juventud tuvo como mentor al matemático y también artista Jacobus Koos Verhoeff, con quien inició la exploración del arte a través de las matemáticas. Desde la década de 1990, Bakker se dedicó a la tecnología, fundó su empresa de análisis de datos, la cual vendió finalmente en 2018 para dedicarse de lleno a la creación artística. "Espero que Global Perspective: Math, Art, and Architecture Around the World aliente el pensamiento creativo, impulse la innovación e inspire a las personas a explorar todos los aspectos de lo que observan para entender mejor las diferencias radicales que dan los cambios de perspectiva", concluye.