Reagendan 2 foros para pacificación

Reynosa, Tam.

A unos días de anunciarse la suspensión de la organización de los foros por la pacificación y reconciliación en Tamaulipas y cuatro entidades más, el equipo de los Foros Escucha 2018 anunció ayer que finalmente sí se organizarán los encuentros en los estados de Tamaulipas y Sinaloa.

En un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales, el equipo indicó que será el lunes 15 de octubre cuando el próximo Secretario de Seguridad (SSP), Alfonso Durazo, acuda al estado de Tamaulipas para encabezar la celebración del foro.

En tanto, será el 29 de octubre que el ejercicio en búsqueda de propuestas para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad llegue al estado de Sinaloa, que junto a Tamaulipas es uno de los puntos rojos de la injerencia del crimen organizado en el norte del territorio nacional.

El pasado fin de semana fueron cancelados los eventos para Veracruz, Tabasco, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas, que estaban programados para los días 9, 11, 16, 18 y 22 de octubre, respectivamente.

Alfonso Durazo argumentó que la cancelación obedeció a la urgencia de sistematizar todas las propuestas recogidas en los foros anteriores.

Sin embargo, luego de que diversas organizaciones civiles criticaran la suspensión, el 8 de octubre Durazo anunció que se reuniría con colectivos de víctimas en los estados donde no habría foros.

´´Se ha realizado ya una buena cantidad de foros. Otros sí, efectivamente, no se realizarán, pero quiero comunicarles a ustedes que me reuniré con las víctimas, así no se dé esta reunión en el marco de las formalidades que luego implica un foro´´, dijo entonces Durazo.

La coordinación decidió reagendar ambos encuentros debido a que la convocatoria y la logística ya estaban avanzadas. Ambas reuniones tendrán más un formato de diálogo por la paz que de mesas temáticas.