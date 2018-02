Reafirma Rose McGowan violación de Weinstein

Nueva York, Estados Unidos.- Rose McGowan dice que es hora de que Harvey Weinstein deje de decir que su relación fue consensual.



"Puede caerse del planeta", dijo la actriz durante una entrevista con The Associated Press el miércoles.



"Mi declaración es verdad. Mi declaración es realidad. ¡Deja de decir que es consensual, cerdo! Sabes que no es verdad".



Weinstein emitió el miércoles un comunicado en el que citó un supuesto email del ex manager de McGowan diciendo que la actriz había hablado de un encuentro consensual.



Weinstein ha sido acusado de acoso o abuso sexual por múltiples mujeres en revelaciones que llevaron a una ola de denuncias contra Matt Lauer, Charlie Rose y docenas de otros hombres.



El libro de memorias de McGowan, "Brave" (Valiente), publicado esta semana, incluye un recuento detallado y desgarrador del ataque sexual que la actriz habría sufrido a manos del productor de cine en un cuarto de hotel hace 20 años.



Además de sus comentarios a la AP, McGowan emitió una declaración el miércoles diciendo que las declaraciones de Weinstein eran parte de su continuo esfuerzo por calumniarla y mancharla.



"Es un esfuerzo no solo con Rose sino con las cientos de mujeres que se han pronunciado con sus historias de acoso, abuso sexual y violación perpetrados por el señor Weinstein y otros como él", dice la misiva.



"Este es un intento sexista triste y patético por socavar las verdad obvia y la manipulación psicológica ya no será tolerada", dijo.