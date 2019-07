Reactivarán turismo en Huasteca Potosina

Tamuín, San Luis Potosí, México.

La propuesta contempla ampliar el aeropuerto local de Tamuín, modernizar carreteras y autopistas, y un programa turístico, todo ello costaría alrededor de mil 442 millones de pesos.



El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, informó que en el último año el turismo ha crecido 20 por ciento, sin embargo reconoció que no han avanzado en mejorar la infraestructura.



Sergio Rubén Samaniego, director de la Unidad de Proyectos de Infraestructura de la Presidencia, afirmó que se prevé que el plan esté listo en el 2023.



Mientras se amplia el aeropuerto de Tamuín, el Gobierno busca que opere el área actual con dos vuelos de Aeromar -por ser aviones pequeños- dos días a la semana.



El Secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que el Programa de Desarrollo Turístico integral permitiría en el primer año atraer 48 millones de turistas y una derrama económica anual de mil millones de pesos.



Informó que han calculado que podrían construir mil 500 cabañas para hospedaje, así como mejorar y ampliar los hoteles locales.



En su apogeo, confió, se podrían crear 7 mil 500 nuevos empleos.



Mientras que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que existen dos propuestas para la ampliación del aeropuerto.



Con la primera, que reconoció no es la más viable en materia aeronáutica, tendrían que conseguirse terrenos que pasan por un río y arrancarían con 686 millones de pesos, además de otros 183 millones de pesos para plataformas, calles de rodaje y hangares.



La segunda es lograr la adquisición de 114 hectáreas por parte del Gobierno estatal, pero éstos pasan por algunas casas y una escuela de agronomía con 800 estudiantes.



En total, costaría mil 71 millones de pesos.



"Todo dependerá de la adquisición de los terrenos", informó el funcionario, quien agregó que se arrancará con la postura actual sería un proyecto piloto.



El Presidente confió en que los dueños de los terrenos vendan, pues ayudaría a su región a crecer, ya que consideró que pese a que es una zona muy visitada, no se ha aprovechado su potencial.



"Los dueños son de la región y estoy seguro que van a cooperar. No me imagino al dueño de un terreno querer hacer su agosto, además no lo permitíamos", señaló en medio de risas de los asistentes.



Por ello, pidió a sus funcionarios y al Gobernador acelerar la parte que les corresponde para tomar una decisión lo antes posible, y que no les ganen los tiempos.



"Pedir a autoridades que se den prisa en la elaboración del proyecto, luego se lleva mucho tiempo, más de la cuenta, entonces que lo hagamos lo más pronto posible, que se hagan los trámites de impacto ambiental, que aunque dependen del mismo Gobierno son muy tardados, ya ustedes comprenderán", aseguró.



A los empresarios locales les pidió participar, pues les aseguró que existen muchas posibilidades de negocios.