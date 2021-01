Reactivan obras en Reynosa

A nombre del R. Ayuntamiento, la Presidente Municipal de Reynosa dio la bienvenida al Sub Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Gobierno de la República, Dr. Daniel Octavio Fajardo Ortiz, con quien encabezó una reunión de trabajo, en la que una vez más queda de manifiesto la excelente coordinación entre ambas administraciones.

Como representantes de ambos Gobiernos, el Subsecretario, Fajardo Ortiz, y la titular del Ayuntamiento de Reynosa, dan seguimiento a la reactivación de las obras realizadas por la SEDATU, corroborando su funcionalidad y buen estado, aunque por cuestión de la contingencia sanitaria mantienen en pausa su uso.

Por el Municipio participaron en la reunión, el Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arq. Eduardo López Arias; la Directora del DIF, Lic. María del Refugio Anzaldúa Gutiérrez, y por la Federación, la Dra. Magdalena Aguilar Rodríguez, Sub Delegada de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda; Kenya Sáenz Rodríguez, Sub Delegada de Bienestar, y Luis Armando Cortazar Domínguez, Sub Delegado de la SEDATU en Tamaulipas.

OBRAS EN MARCHA

Cuadrillas de bacheo y alumbrado, del Gobierno Municipal de Reynosa, trabajan en el fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sur, rehabilitando la infraestructura urbana del sector para contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las familias.

Los trabajadores municipales repararon el asfalto en las calles Loma Linda con Santa Martha, y Santa Martha con Avenida Las Lomas, en la Calle San Juanita, y Callejón Rembrandt con Avenida Tecnológico, entre otras vialidades.

La Plaza pública del fraccionamiento Jarachina Sur y la calle Mario Vargas Llosa, así como las áreas deportivas localizadas en la calle David Alfaro Siqueiros, fueron objeto de limpieza detallada por parte de la Coordinación General de Servicios Públicos Primarios.

Además del bacheo, la dependencia atendió las instrucciones que a nombre del Gobierno Municipal giró la Alcaldesa de Reynosa, para rehabilitar el alumbrado del puente vehicular entre las colonias Jarachina Sur y Jarachina Norte y la sustitución de luminarias Led en la Avenida Lomas.

En el diálogo celebrado se dio un análisis sobre el estatus de las obras construidas por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano.

