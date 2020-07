Reactivan filtros sanitarios en RB

Río Bravo, Tam.- Una vez más elementos de la Policía Estatal Acreditable (PEA) mantienen filtros sanitarios en entradas de la ciudad, sobre todo de orientación y recomendaciones a los conductores, algunos renuentes a sujetarse a las disposiciones dispuestas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Sin embargo ya no resulta sorpresa alguna de que una buena parte de los conductores continúen haciendo caso omiso a pesar del repunte del coronavirus, se mantienen incrédulos ya que de las reglas sanitarias la mayor parte no las acatan.

Entre las que más reinciden, es que no usan el cubrebocas, y tampoco están respetando el doble no circula argumentando que a duras penas cuentan con un carro o camioneta, y que esa regla solo la pueden cumplir quienes viven más holgadamente, o los mismos gobernantes que por lo general esos si tienen la manera hasta para no salir en casa, y dejar de trabajar por un tiempo.

El caso es de que por una u otra cosa, una buena parte de los conductores no están siguiendo las indicaciones y recomendaciones sanitarias, y como no hay multas, a lo más que pueden llegar es a regresarlos a sus casas, y eso cuando se ponen bien intransigentes.