Reactivan búsqueda y reviven esperanza

Entre el 15 y 20 de mayo comenzarán a trabajar cuadrillas especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, como parte de los operativos en la zona norte de la Comisión Estatal de Búsqueda para las Personas Desaparecidas.

De acuerdo con Geovanni Barrio Moreno, Presidente de la Asociación Justicia Tamaulipas dedicada al rubro, esto dará esperanza a miles de familiares que desconocen el paradero o destino de sus seres queridos.

La promesa fue realizada por el titular de la Comisión el pasado miércoles.

"Es una exigencia por la que hemos estado peleando desde hace muchos años, les pedimos una sola cosa, que dejen de simular, que se pongan a trabajar, a dar resultados, no es justo que una persona desaparezca y nadie sepa qué ocurrió, al fin obtuvimos un compromiso con fechas", externó.

Barrios Moreno es uno de los nueve miembros del Consejo Honorífico del Organismo que tomó protesta para apoyar en estas labores.

Recordó que uno de sus hijos fue secuestrado hace 11 años por un grupo de criminales en la ciudad de Reynosa, sin que hasta el momento existan respuestas favorables, por lo que confía en que al retomar las búsquedas, los panoramas cambien.

"Mi hijo tenía 17 años cuando un grupo de criminales se lo llevaron, yo tengo nombres, apellidos, sé quienes son, incluso existe una recompensa por más de un millón y medio de pesos, es increíble que han pasado los años y que no haya diligencias para buscarlo en vida o sin ella", fustigó.

FOSAS CLANDESTINAS

En su mensaje, indicó que a nivel nacional existe el compromiso de que en un lapso de dos meses, se enviará personal capacitado y acreditado para revisar e identificar los cuerpos que han sido encontrados en las fosas clandestinas.

Los operativos tendrán como prioridad a Tamaulipas, donde se estima que existan más de mil 800 cuerpos sin identificar, derivado de la compatibilidad en las pruebas de ADN.

"No es que no exista quien busque, lo que pasa es que las pruebas a un varón que se comparan con la madre no dan resultado positivo, aquí en Tamaulipas la situación es que el 85 por ciento de los desaparecidos son varones y el 95 de quienes los buscan son mujeres".

A nivel nacional, las cifras oficiales anunciadas por Andrés Manuel López Obrador ascienden a los 26 mil cuerpos sin identificar.

Los nuevos operativos abarcarán regiones de los siguientes estados:

>Chihuahua.

>Tamaulipas.

>Nuevo León

Revisarán:

>Expedientes.

>Seguimiento a denuncias.

>Fosas clandestinas.

>Pruebas ADN.