Reactiva biblioteca programa Big Read. Planteada para el mes de marzo

Edinburg, Tx.- Con la ayuda de la Universidad de Texas Rio Grande Valley y la asignación de una subvención de National Endowment for the Arts (NEA), la biblioteca Dustin Michael Sekula reactivará el programa Big Read.

La reactivación de NREA Big Read está programada para marzo, amplía la comprensión del mundo, sus comunidades y ellos mismos a través de la alegría de compartir un buen libro. Este año, The Big Read en Edinburg se centrará en las novelas “Ways of Going Home” de Alejandro Zambrano

Steven Schneider, profesor de escritura creativa en UTRGV, presentó la selección de libros de este año.

Grupos de discusión de libros y otras actividades de la gran lectura se llevarán a cabo durante marzo, incluida una presentación del escritor Alejandro Zambrano, quien discutirá su libro el jueves 1 de marzo al mediodía en la Sala Shary de la biblioteca UTRGV en Edinburg.

“Este es un programa emocionante que se lanzará durante las actividades del programa anual FESTIBA y ofrecerá una oportunidad para que toda la comunidad participe de una novela importante a través de una variedad de programas estimulantes”, citó Schneider.

La directora de Biblioteca y Artes Culturales, Leticia Leija dice que Big Read siempre ha sido un programa popular en Edinburg.

“Este año esperamos continuar la emoción generada por la experiencia compartida de leer el mismo libro, mientras leemos y hablamos juntos de formas de volver a casa. Este libro seguramente involucrará a nuestra comunidad en discusiones vívidas sobre libros”.

A través de la coordinación de la biblioteca de Edinburg, varios grupos de libros se reunirán para analizar la obra en varias bibliotecas y escuelas de en los condados Starr e Hidalgo”.