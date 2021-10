Reaccionan Guerreros y empatan a Gavilanes

Tras el silbatazo final los aficionados les reconocieron el esfuerzo a pesar de que solamente sumaron un punto. Los Gavilanes aprovecharon las equivocaciones y al medio tiempo lo ganaban tranquilamente por dos goles de ventaja.

En el segundo tiempo los Guerreros no lograban penetrar la defensa visitante así que tuvo que venir una genialidad. Roberto Kleber Carreón no se la pensó dos veces y prendió el esférico como venía, no dejó que tocara el césped y sacó un cañonazo que estremeció la red para acortar distancias.

Pero faltaba el bombazo de Manuel Guevara desde casi tres cuartos de cancha. El jugador número 24 dejó botar el balón para luego meterle todo el empeine y la pelota entró en el ángulo, sin duda será uno de los mejores goles no solo de la semana sino del torneo.