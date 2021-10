Reacciona por su hijo

Pero en esta ocasión, la actriz no pudo evitar que uno de sus hijos, producto de su relación con Luis Miguel, haya sido captado por las cámaras del programa Despierta América.

"¡Que no voltees! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡No pueden hacer esto!", se escucha gritar a Arámbula, quien con una de sus manos intenta cubrir el rostro de su hijo, que hasta el momento no se sabe si era Daniel o Miguel.

En cuestión de segundos, uno de sus acompañantes logra cerrar la puerta y pone en marcha la camioneta a toda velocidad.

HUYE DE LA PRENSA

"Aracely Arámbula huye de la prensa en Los Ángeles y evita que capten imágenes de su hijo", fue la descripción en el video que ya circula en las redes sociales.

La originaria de Chihuahua y el intérprete de "La Incondicional" fueron pareja del 2005 hasta principios de 2009 y, a pesar de que los dos están en el medio del espectáculo, siempre han tratado de mantener al margen a sus retoños.

Al parecer, la prensa le exigía a la actriz dar la cara tras haber agredido a una reportera, pero el hecho no ha sido confirmado.

VIOLAN SU PRIVACIDAD

Y, en redes sociales, la mayoría de las personas defendieron a Arámbula por la forma en que se violó su privacidad y su espacio personal, además de acosarla a ella y a su hijo.

"Una madre hacer lo que tenga que hacer para que sus hijos estén bien.", posteó mansilla_dulce.

"Si ella no ha mostrado en todo este tiempo ? no veo porque quieren hacer eso , cuando ella le ha dicho que no le gusta mostrarlo", dijo keila.rojas17.