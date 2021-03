Reacciona a declaraciones

Luego de que aparentemente Leticia Calderon dijera que su exespososo Juan Collado compraba periodistas para que hablaran bien de Yadhira Carrillo cuando estos recién comenzaban su relación, es ahora la esposa de abogado quien reacciona a las declaraciones de la protagonista de "Esmeralda".

Este sábado, durante la visita semanal que Carrillo le hace a Collado en el Reclusorio Norte, la actriz muy a su estilo "respondió" a lo dicho por Calderón con un par de risas.

"No veo la televisión, no sé qué dijo. Imagínense (si eso fuera cierto)", comentó Carrillo, quien dijo que tras el sismo de este sábado no se había podido comunicar con Collado, ya que él es quien siempre le habla.

Yadhira detalló que como ha dicho en anteriores ocasiones ella no tocará ni hablará ningún tema relacionado con la expareja de su esposo y que ella ante las declaraciones mal intencionadas siempre responderá "con educación y cariño", ya que "no tengo comentarios de este tipo de declaraciones que se me hace absurdo".

La actriz de melodramas como "Amarte es mi pecado" dijo que pese a lo que se habló en febrero de lo que el abogado, acusado de lavado de dinero, comía cuando ella le llevaba los alimentos, eso fue porque era un día especial, sin embargo, en días comunes todo era muy sencillo.

"Recuerden que esa vez era 14 de febrero y fue un día especial (le llevó fabada española, croquetas de jamón serrano y albóndigas de robalo), no es que él coma así siempre. Él es muy sencillo para comer, le gusta su caldito de pollo", añadió.