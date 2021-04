´Reacción errónea´: Sedena

En conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario reconoció que no hubo ninguna agresión con arma de fuego de parte del civil.

En Palacio Nacional, el general Sandoval informó que tras este evento, alrededor de 300 personas llegaron a exigir justicia y quienes retuvieron a 15 militares, los cuales fueron liberados esta madrugada, luego de llegar a un acuerdo de reparación económica y de justicia sobre este caso.

"En cuanto al incidente que se tuvo el día de ayer fue en el municipio de Motozintla, Chiapas. Inició a las 13:00 horas, personal militar tenía un puesto militar de seguridad, es decir, en una de las vías de comunicación estaba establecido el personal para hacer revisiones, tanto de personas como de vehículos, es una zona donde hay tránsito ilícito de combustible.

"Entonces, el personal estaba en ese punto, llegó un vehículo con tres personas, no llega donde está el personal militar, se detiene antes, se echa de reversa tratando de huir y no pasar por donde estaba el personal, y ahí hay una acción errónea de parte del personal porque no hubo una agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos hace un disparo donde hiere a uno de los civiles que iba en el vehículo, eran tres personas las que iban en ese vehículo, al herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente pierde la vida".

El general Luis Cresencio Sandoval relató que tras esto, se aseguró el vehículo, a los dos civiles, el cuerpo y al elemento que accionó el arma en contra del vehículo, quien está disposición de las autoridades del ministerio público federal para las diligencias que haya lugar.

Detalló que a las 15:00 horas llegó un grupo de 300 personas entre pobladores del lugar de Motozintla y personas que fueron identificadas de origen guatemalteco.

AGREDEN Y RETIENEN A 15

"Llegan varios vehículos, agreden al personal de forma verbal con piedras, palos y retienen a 15 elementos, tres vehículos oficiales y 17 armas de cargo. Exigían justicia, de inmediato al personal militar cuando tuvo conocimiento de esto, establece la coordinación con los agentes del ministerio público para informar sobre lo que sucedía y se traslada al área para poder hacer las diligencias correspondientes.

"A la par, el comandante de la Región Militar y el comandante de la Zona Militar se mueven hacia el área para poder atender esta situación que se estaba presentando, empiezan a dialogar con la gente que estaba ahí; a las 18:00 horas se libera a nueve de los elementos, se quedan seis con las 17 armas y los vehículos".

El secretario de la Defensa Nacional indicó que los militares retenidos no fueron llevados a territorio guatemalteco, sino a un punto lejano al incidente.

"Posteriormente, a las 8:30 de la noche, la Unidad de Vinculación Ciudadana llega al área y continúa con lo que habían desarrollado de diálogo el comandante de la Región y de la Zona y ahí logran liberan a los seis elementos, las armas y los vehículos y se llega a un acuerdo de reparación económica y obviamente, como era la exigencia de los pobladores que se inicien las acciones judiciales en contra del responsable.

"De esta manera lo concluimos a las tres de la mañana fueron liberados el personal, ya estaba ahí el ministerio público para iniciar sus actividades vamos a seguir", agregó.

La Sedena consideró que hubo una "reacción errónea" por parte de un militar en retén.