Reabrirán La Playita sin alcohol ni asados

Autoridades reactivarán el Centro Recreativo La Playita, por lo que en las siguientes horas de van a publicar los protocolos, pero con varias restricciones, pero no se permitirán las carnes asadas, ni alcohol.

Ante la pandemia, no se va permitir el comercio informal o ambulante, no habrá consumo de bebidas embriagantes, horario limitado probablemente en horario de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y no se podrá realizar la rica carne asada, ya que estará prohibido usar los asadores.