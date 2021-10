Reabrirán frontera ´a medias´; permitirá EU ingreso en 2 fases

La reapertura de los puentes internacionales en la frontera México-Estados Unidos que permitirá el reingreso de viajeros no esenciales se dará en dos fases , que tienen como fechas relevantes el próximo 8 de noviembre y 21 de enero de 2022, informaron funcionarios de la Casa Blanca.

Los viajeros de turismo deberán presentar el certificado de vacunación con el medicamento elaborado por Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sipnopharm.

También se aceptará una mezcla de vacunas autorizadas por la FDA y la OMS, informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La confusión sobre la prolongación en el cierre de la frontera hasta enero surgió luego de que el gobierno de Estados Unidos extendió las restricciones de viajes no esenciales hasta el próximo 21 de enero con una comunicación ambigua.

CBP especificó que los niños menores de 18 años no requerirán vacunación, pero deberán mostrar una prueba de Coronavirus negativa antes de abordar un vuelo, de acuerdo con reglas descritas el lunes por la administración de Joe Biden.

Las personas que no hayan sido completamente vacunadas contra Covid-19 no podrán viajar con fines no esenciales desde Canadá y México a los Estados Unidos por tierra y ferry, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Después del 21 de enero de 2022, el DHS exigirá que todos los viajeros terrestres, sean ciudadanos o residentes de Estados Unidos, comprueben la vacunación contra Covid-19 completa mediante un documento digital o impreso.

Este nuevo sistema de viaje generará protocolos para todos los extranjeros que viajen por aire, tierra o ferry a los Estados Unidos. Hasta ahora no se ha detallado el procedimiento en que solicitará este certificado.

"En consonancia con el nuevo sistema de transporte aéreo internacional que se implementará en noviembre, comenzaremos a permitir que los viajeros de México y Canadá que estén completamente vacunados contra Covid-19 ingresen a los Estados Unidos con fines no esenciales, como visitar a amigos y familiares o para el turismo, a través de los cruces fronterizos terrestres y en ferry", dijo el secretario de DHS, Alejandro Mayorkas.

VACUNAS CON LA LUZ VERDE

