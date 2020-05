Reabren tianguis este jueves

Tras una manifestación de varias horas frente a la Presidencia Municipal de Reynosa, los representantes de diversos tianguis acordaron que desde el jueves retomarían sus actividades cotidianas, colocándose en sus puestos y ofreciendo su mercancía, aunque ello implique violar los acuerdos de la Coepris así como del gobierno local y federal que buscan prevenir los contagios del Covid-19.

"Tenemos más de 3 meses sin poder trabajar, de dónde vamos a llevar dinero a casa, no hay comida, no tenemos ni siquiera para pagar la luz, los recibos siguen llegando, estamos hartos de que nos digan que no podemos, que no somos esenciales, llegamos al límite", dijo Valentina, tianguista.

Los inconformes provenientes de diversos tianguis como Jarachina, Los Muros, Juárez, Ferrocarril, entre otros, llegaron al primer cuadro de la ciudad sin mostrar carteles, solo se separaron en grupos para advertir que abrirían.

"Queremos que las autoridades entiendan que el quedarse en casa no está funcionando; para ellos es muy fácil porque tienen salario, pero nosotros no, tenemos familia, no queremos despensas, la única petición es que nos dejen trabajar", expresó José López, tianguista.

Al permanecer por casi una hora en la explanada, decidieron ingresar a la presidencia municipal, donde formaron una comitiva para ser atendidos en la Secretaría de Finanzas y Tesorería.

La reunión se desarrolló a puerta cerrada, se prohibió el uso de teléfonos celulares o dispositivos móviles y no hubo acceso a prensa.

Al concluir, los tianguistas expresaron: "No llegamos a ningún acuerdo, el municipio nos dice que esto lo tenemos que ver con Coepris, solo nos dieron la certeza de que ellos no están haciendo operativos para quitarnos mercancía ni para arrestarnos, por lo que seguimos firmes abriremos el jueves", insistieron.

Serán más de 600 tianguistas los que este jueves retomarán actividades de venta y de promoción tradicional, aunque se comprometieron a incluir medidas de sana distancia, higiene, así como del uso de cubrebocas.

Los tianguis y mercados móviles se consideran actividad no esencial desde finales de marzo.

