Reabren iglesias, con restricciones

Brownsville, TX.

La Iglesia católica del Valle del Río Grande informó que a partir de este lunes abrirá sus templos para la celebración de bautismos y casamientos con una cantidad muy reducida de fieles.

De acuerdo al obispo Daniel Flores de la Diócesis Católica, la apertura parcial se hará siguiendo precauciones y protocolos estrictos.

"Con gratitud a Dios puedo anunciar que las condiciones son tales que las iglesias católicas y sus capillas pueden reanudar la celebración de misas públicas y otros ritos sacramentales de acuerdo con las recomendaciones de los funcionarios de salud", dijo el obispo Flores.

Las iglesias parroquias han permanecido cerradas desde el 19 de marzo por la pandemia de COVID-19.

Entre las medidas recomendadas para reducir la propagación del coronavirus se requerirá el uso de cubrebocas o mascarillas y distanciamiento social para los asistentes a la misa. Los feligreses deberán desinfectar sus manos al entrar y salir de la iglesia.

La ocupación en cualquier misa será limitada al 50 por ciento de la capacidad.

El horario de misas se reajustará para permitir a los voluntarios suficiente tiempo para la desinfección de la iglesia después de cada servicio.

Flores dijo que si una parroquia en particular no está lista para implementar los protocolos, no se abrirán hasta que lo esté.

El obispo Flores dijo que si es necesario, se establecerán más protocolos.

RECONOCE TRUMP SON LUGARES ESENCIALES

El presidente Donald Trump dijo que ha valorado como "esenciales" las iglesias y otros lugares de culto, y pidió a los gobernadores que les permitan reabrir este fin de semana a pesar del riesgo de propagar el coronavirus.

"Hoy estoy reconociendo a las casas de culto — iglesias, sinagogas y mezquitas — como lugares esenciales que proveen servicios esenciales", dijo Trump durante una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Agregó que si los gobernadores no acatan su petición, él "tomará el control", aunque no es claro qué autoridad tiene para hacerlo.

"Dije: ´Más vale que las den a conocer´. Y lo están haciendo", comentó Trump. "Y van a emitir algo hoy o mañana sobre las iglesias. Tenemos que abrir nuestras iglesias".

"Algunos gobernadores han considerado que las licorerías y clínicas para abortos son esenciales", pero no las iglesias, dijo. "No es correcto. Así que corrijo esta injusticia y califico los lugares de culto como esenciales".

La diócesis católica de Brownsville anunció que el lunes reabrirán iglesias.