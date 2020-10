Reabren accesos a parque recreativo

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Los principales accesos a las áreas verdes y parque recreativo ubicado en las márgenes del río Bravo, fueron reabiertos desde el fin de semana, tanto por la calle Primera, como por la colonia Sarabia, tras su cierre obligado y temporal de 6 meses, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Lo anterior fue informado por el Presidente Municipal, Servando López Moreno, quien manifestó que por el hecho de estar en semáforo amarillo, desde hace varias semanas nos ha dado la oportunidad de estar en Fase 2 y con ello la apertura de negocios para reactivar la economía, así como en relación a lo deportivo.

Ante ello, desde el fin de semana también se quitaron los montones de tierra que estaban como obstáculos y que antes bloquearon los accesos al parque recreativo y demás áreas verdes ubicadas en las márgenes del río Bravo.

Sólo se está pidiendo a la ciudadanía que todos usen el cubrebocas, que mantengan la sana distancia y que convivan solo en familia, a fin de que no haya aglomeraciones, porque la pandemia no ha terminado, el virus sigue en todo Tamaulipas y en el mundo y no se puede erradicar, además de que no hay vacuna, indicando que hay mucha gente que gusta recrearse en este lugar, que es una sana distracción familiar, pero hay que hacerlo con todas las medidas preventivas de salud.

El departamento de Servicios Primarios estuvo trabajando para poder limpiar los diferentes accesos que conducen al parque recreativo del río Bravo.