Reabre comercio en Victoria

Cd. Victoria, Tam.

Este sábado reabrió el comercio local, el cual desde hace una semana permaneció cerrado debido a las nuevas disposiciones del Gobierno del Estado para tratar de frenar el ritmo de contagio del Covid-19 en los ocho municipios que concentran el 90.45 por ciento de los casos activos en la entidad.

Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Altamira, Río Bravo y Ciudad Victoria son las ciudades que deben suspender toda actividad los fines de semana, pero se hizo una excepción con el comercio capitalino.

"Nos dieron permiso al comercio establecido de trabajar en un horario más corto, de lunes a domingo, pero de 10 de la mañana a cuatro de la tarde nada más, con todas las medidas de higiene, y con muchas restricciones porque no podemos meter mucha gente a la tienda, un 50 por ciento o 25 por ciento", dijo la señora Yolanda R. de Smith.

"Las tiendas de autoservicio como HEB y Soriana no van a trabajar sábado y domingo, están cerradas; al comercio organizado sí nos dejaron trabajar de lunes a domingo todos los días pero con un horario más corto", recordó.

La propietaria de un negocio dedicado a la venta de zapatos dijo que el lunes la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, y personal sanitario, inspeccionarán que en los comercios establecidos se implementen los filtros sanitarios, el uso de termómetros, gel antibacterial y cubrebocas al interior de los establecimientos.

Cabe señalar que este fin de semana se observó un reducido flujo de consumidores debido a que este sábado y domingo no operó el transporte público, por lo cual, los comerciantes señalaron que esperan mejores ventas a partir de este lunes cuando sea reanudado el servicio de microbuses y taxis, "si ellos no trabajan no nos llegan a nosotros los clientes como debería de ser, yo digo que sí deberían de dar permiso que trabajaran".

A pesar de esta reapertura, la señora R. de Smith apuntó que en caso de que se dispare nuevamente el número de contagios de Coronavirus se corre el riesgo de que Gobierno del Estado decida nuevamente el cierre total la actividad comercial lo cual pondrá en riesgo, una vez más, al comercio establecido.

"Yo sé que el Covid es malo y ha matado a mucha gente, pero también si matan la economía mucha gente se va a quedar sin empleo, y sin el sustento para sus familias; yo creo que sí deben de fijarse en que la economía no se puede parar así nada más", señaló.