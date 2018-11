"RBD ya es pasado": Christopher Uckermann

Las esperanzas de que los integrantes de RBD se reencuentren nuevamente en el escenario parece extinguirse, en recientes declaraciones Christopher Uckermann aseguró que ya había dejado en el pasado esa parte de su vida artística y que no tiene la menor intención de retomarla.



"Fue una etapa muy bonita que vivimos, para mí tenía principio y fin y lo disfruté mucho, me dio muchas cosas pero ahorita estoy enfocado en otros proyectos".



Ni Ari Borovoy ha logrado persuadirlos para que al fin acepten hacer algunas presentaciones, como lo hizo con Lynda Thomas, quien después de 16 años de ausencia en México volvió a los escenarios con "90's Pop Tour".



"Alguna vez platicamos y todo, muy agradable Ari, pero como no es algo que me interesa, no importa de donde venga la oferta no es algo que quiera hacer. (Los ex integrantes de RBD) tenemos una gran relación y siempre seremos amigos".



Incluso volver a las telenovelas no es algo que esté en sus planes, mucho menos ahora que está por estrenar el serie Diablero para Netflix, la cual protagoniza al lado de Horacio García Rojas.



"Ahora en contenido y la cuestión creativa desde los guiones, lo que se está haciendo en series y cine tiene más que aportar".