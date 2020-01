Raymundo Collins está ubicado, asegura PGJ

Ciudad de México.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que tienen ubicado al exsecretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, de quien pesa una orden de aprehensión por presuntos desvíos de recursos.

De manera muy escueta y sin dar ningún detalle de la investigación o qué delito específico se le imputa, la próxima fiscal general, aseguró que hasta el momento, el también extitular del Instituto de la Vivienda (INVI), no ha salido de la ciudad y del país.

"Si (lo tenemos ubicado), tenemos orden de aprehensión, no puedo decir más... No ha salido, hasta donde sabemos, no ha salido del país", comentó la funcionaria.

En cuanto al monto que presuntamente desvío el exfuncionario mancerista, Ernestina Godoy únicamente refirió "cuando lo detenga, les daré la información", pero reiteró que existe un juicio de amparo que solicitó la defensa legal del ex jefe de la policía capitalina.

INVESTIGADO POR AUTORIZACION DE DESARROLLO

El extitular del Instituto de Vivienda (INVI), Raymundo Collins, es investigado por un desarrollo que se autorizó sin haber pasado por el consejo en la alcaldía Álvaro Obregón, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. "Se encontró un desarrollo que hizo el INVI, que se autorizó sin haber pasado por el consejo, con un importante monto de recursos y que no correspondía a viviendas de interés social, que es característica del instituto, en la alcaldía Álvaro Obregón", comentó.

Ante el amparo presentado por el funcionario la mandataria local aseguró que tienen el derecho, como cualquier ciudadano, a recibir una suspensión a partir de un amparo, sin embargo, lo que se busca es hacer justicia y acabar con la corrupción en la Ciudad de México.

"Nosotros lo que hemos hecho y desde el principio hemos sido consistentes, coherentes en esto, es que todas aquellas irregularidades que se hayan encontrado en la entrega recepción, que la contraloría tiene una cantidad muy importante, que se considere que representa un delito penal, se lleva a la Procuraduría. Ya la Procuraduría define si tiene los medios suficientes para presentarlo ante un juez y es quien en todo caso, el que dicta la orden de aprehensión", dijo.