Edinburg, Texas.- El grupo mexicano Maná llegó el 14 de noviembre al escenario de El Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas, donde abarrotaron el recinto y a pesar de que la noche fría pintaba excelente, hubo un inconveniente con la voz de Fher quien ya estando en la arena se le aseveró su malestar en la garganta , por la que tuvo que ser atendido por médicos y como dice la canción de Joaquín Sabina, nos dieron las nueve, las diez y las once y fue a las casi 23:00 horas que arrancó el concierto de su tour "Rayando El Sol".

El público fiel a la banda jalisciense en ningún momento abandonó el lugar, pues una hora antes como a las 22:00 horas Alex baterista de Maná salió a dar una disculpa por el retraso y explicó la razón del mismo pidiendo paciencia al público; pero las rechiflas y quejas cesaron en el momento que se apagaron las luces y proyectaron un recorrido musical por ls tres décadas de éxitos en una pantalla gigante que con videos e imágenes recordaron los inicios de la banda.

SÓLO HITS

Pero la euforia fue total cuando se escucharon las primeras notas de Como Te Deseo tema con el que arrancaron la velada, a todos se les olvido el retraso; aunque no fue extenso el show eligieron en su set list emblemáticos temas de la agrupación como De Pies A Cabeza, Corazón Espinado, Oye Mi Amor, No ha parado de Llover y después Segio Vallín guitarrista ejecuto un solo y Alex González baterista también hizo lo propio.

Después llegaron melodías como Vivir sin Aire, ¿Dónde Jugarán los niños? tema en el que sorprendieron con una selva en llamas, de la que escapa elefante gigante del fuego, con el objetivo de hacer conciencia sobre la encomienda de salvar al planeta, ya que ese tema fue parteaguas de su Fundación Selva Negra; sin duda una mega producción de super lujo fue la que el público aplaudió en este concierto de Maná.

LE PERDONAN ¡TODO!

A pesar de que la voz de Fher Olvera vocalista de la banda, se escuchaba bastante dañada, el público lo ovacionó por el gran esfuerzo de estar a pesar de su malestar sobre el escenario y pasaron por alto que no llegara a las notas y los más de 180 minutos de espera.

Y otras canciones que no podían faltar fueron El Muelle de San Blas, Como un Perro Enloquecido, Me Vale, Se Me Olvido Otra Vez, Mi Religión y Mariposa Traicionera.

Pero la noche no pudo tener mejor cierre que con dos temas de dominio publico Clavado en un Bar y Rayando El Sol melodía que los catapultó a la fama.

ENTREGA TOTAL

Maná se entregó de pies a cabeza a su público, los hizo vibrar con sus temas y los llevó por un recorrido de su amplio y exitoso repertorio que avalan sus 30 años de haber escuchado "Rayando El Sol" el público lo gozo y se retiro satisfecho a sus hogares tras una noche de nostalgia y de buen rock pop.