Ray Padilla: Fallaron las ´estrellitas´

Guadalajara, Jalisco.

A los Charros les falló el bat, el guante y la concentración.

Ray Padilla, gerente deportivo del equipo jalisciense, lamentó que los peloteros nunca pudieron asimilar que la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, lo que originó en que les bajaran el sueldo.

"Durante la pretemporada, inicio y trayecto de la temporada, se seguían quejando de los salarios, de algo que se llegó a un consenso de todos los dueños de los equipos junto con la Liga de hacerse frente (crisis económica) de que llevaran un sustento a sus casas.

"Desafortunadamente tenemos demasiadas ´estrellitas´ y ellos no lo vieron así, al contrario, miraban como que el beisbol mexicano les estaba quitando dinero de su bolsa y nunca lo asimilaron. Si estás pensando durante el juego o la temporada que te están chingando, no das porque tu mentalidad no está en el terreno de juego o en lo que tienes que hacer", comentó Padilla.

Tras la eliminación de los Charros de los Playoffs, el directivo dio la cara para hablar de lo que fue la temporada del equipo jalisciense, la cual calificó como un fracaso.

"El equipo no hizo lo que tenía que hacer a la hora de batear, no hizo las carreras que se supone que debe de hacer con este lineup tan potente que teníamos", manifestó.

Padilla adelantó que apostarán por la continuidad del mánager Roberto Vizcarra y que los Charros entrarán en una reestructuración para refrescar la franquicia.

"A la hora de ejecutar (lanzar) o batear, la responsabilidad la tiene el bateador, no la tiene el mánager. Roberto Vizcarra es el mejor mánager que puede haber en el beisbol actual y lo ha demostrado.

"Tenemos que refrescar la organización para que juguemos un beisbol más alegre, más fresco y no estar esperando que nomás debemos de ganar con un batazo", agregó Padilla.