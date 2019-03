Rawvana, youtuber vegana es sorprendida comiendo pescado

CIUDAD DE MÉXICO.

La youtuber Rawvana, famosa por sus recetas y libros acerca del estilo de vida crudivegano, fue objeto de críticas y memes cuando en un viaje a Bali junto a la también vlogger Pautips, fue exhibida a través de un video donde se le ve ante un plato de pescado y vegetales.



Al ver que están grabando intenta cubrir discretamente el platillo con los brazos, pero no lo logra. El video circula en internet con mensajes de apoyo pidiendo que no la juzguen con críticas por "mentir", ya que promueve un modelo de alimentación que ella no sigue.



Hasta la mañana de hoy viernes, ni Pautips ni Rawvana han hablado al respecto.



La joven youtuber de raíces mexicanas pero radicada en Estados Unidos suma casi 600 mil seguidores en Facebook y 1.3 millones en Instagram.