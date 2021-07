Raúl Jiménez sigue en grande, anota ante el Bournemouth

Londres, Inglaterra.

Con un gol del mexicano Raúl Jiménez, el Wolverhampton rescató el empate a uno el Bournemouth, hoy en el Estadio Vitality, por la Jornada 27 de la Premier League.



Los Wolves lo intentaron pero batallaron para igualar el marcador tras la anotación vía penalti de Josh King, al 13'.



Fue hasta el 83', cuando Jiménez aprovechó una pena máxima para emparejar los cartones.



El atacante del Tri, quien cobró tras una falta que le cometieron a Matt Doherty, disputó 88 minutos y fue amonestado al 77'.



Jiménez llegó a 10 goles en la actual temporada.



Pese a que el visitante arrancó mejor, King aprovechó una falta que cometió Joao Moutinho y apenas un minuto después de que el mexicano Jiménez había marcado pero le anularon el gol, por una falta de Diogo Jota en la jugada.



Para el 21', los Wolves pidieron una pena máxima por una posible mano de Chris Mepham, quien la habría metido para bajar un balón en el área, pero el silbante Roger East no la concedió.



El visitante no dejó de intentar y fue Jiménez quien se quedó a centímetros de empujar a segundo poste, un remate de Jota, en el minuto 38.



Para el complemento, el DT Nuno Espirito Santo envió a Ivan Cavaleiro en lugar de Diogo Jota, al 66', y el Wolverhampton no dejaba de ser peligroso, sobre todo a balón parado.



Al 69', una vez más Jiménez lo intentó pero su remate dentro del área fue tapado por la zaga rival.



El Bournemouth pudo sellar el triunfo al 73', con un zurdazo de Jordon Ibe que pegó en el travesaño.



Hasta que llegó el penalti que cobró Jiménez para emparejar el marcador.



Sólo el local todavía tuvo una ocasión más para dejar el triunfo en casa, pero el cobro de una pena máxima de Josh King, al 85', fue errado.



Con el empate, el Wolverhampton llegó a 40 unidades pero se mantiene en la posición 8 de la clasificación, mientras que el Bournemouth alcanzó 34 puntos en el lugar 10.