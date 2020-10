Raúl Jiménez, lobo cuatro años más

CIUDAD DE MÉXICO

El Wolverhampton anunció que al delantero mexicano se le extendió su contrato hasta el 2024, protegiendo el futuro económico de ambas partes.

"Me siento la verdad que muy honrado de seguir vinculado con los Wolves, me siento muy feliz de haber ampliado el contrato", dijo el atacante al sitio oficial de los ingleses.

No fue muy difícil tomar la decisión. "Aquí me siento muy contento muy feliz, está mi familia, puedo salir a la calle en paz, muy tranquilo y la gente me hace sentir parte de la ciudad. Estoy muy feliz aquí".

La realidad es que Jiménez ha dado muchas satisfacciones al cuadro de los Lobos, muchos goles, pero tiene a su gran favorito: "El gol que más me ha gustado, y han sido bastantes, ha sido el que metimos en casa ante el Liverpool. La agarré [la pelota] atrás de medio campo, toqué para Adama y vino el cabezazo y el momento más feliz ha sido el haber entrado a la Europa League, en una campaña muy complicada, pero ese ha sido un gran momento para el club".

Jiménez podrá festejar con gol su vínculo con los Wolves, lugar 16 en la tabla, este día cuando su equipo se enfrente al Fulham, último sitio en la Liga Premier.