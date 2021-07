Raúl Castro participa de reunión tras protestas en Cuba

En tanto, La Habana seguía el martes con puntos fuertemente controlados por la policía como el Malecón y el Capitolio y el servicio de internet y de datos de celular continuaba sin funcionar, constató The Associated Press, pero no se informaron protestas como las ocurridas el domingo.

Castro -quien casi no aparece en público- acudió a la cita del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) que estuvo presidida por el mandatario y primer secretario del organismo político Miguel Díaz Canel, informó la página oficial Cubadebate.