Ratifican tareas en equipo. Instalan Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz

Cd. Victoria, Tam.- Al instalar el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en Tamaulipas, el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, ratificó el compromiso de su administración para continuar las acciones coordinadas entre dependencias estatales y federales depública y procuración de justicia.

"La coordinación es lo que determina el éxito de los avances en materia de seguridad, por lo que es un mecanismo que se debe conservar porque ha contribuido a fortalecer la confianza", añadió.

"Hay que esperar a los cambios que llevará a cabo el Gobierno de México, pero se debe mantener la coordinación porque no queremos retrasarnos en lo que hemos avanzado", dijo ante mandos militares, navales, de dependencias federales y estatales de seguridad y coordinadores de Mesas de Seguridad Ciudadana.

Durante la reunión, a la que asistió el delegado del Gobierno Federal, José Ramón Gómez Leal, se presentó un resumen de los avances que ha habido en el estado en materia de mayor incorporación de policías estatales mediante el reclutamiento; de indicadores que muestran decrementos importantes en los delitos de homicidios dolosos, robos de autos, robos a casas habitación y secuestros durante el periodo octubre 2017 a octubre de 2018.

En el evento se destacó que Tamaulipas es de los pocos estados que cuenta con un sistema de estadística que permite saber con oportunidad los delitos que se cometen en la entidad, para la toma de decisiones y conocer las tendencias en la incidencia delictiva, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

De igual manera se resaltó que hoy Tamaulipas es el sexto estado en el país con mayor número de policías por cada mil habitantes y el segundo con mejor oferta salarial para sus policías, de acuerdo con datos del mismo Secretariado.

El gobernador del Estado enfatizó que la coordinación va a jugar un papel importante en el proceso de transición del Gobierno de México para que no se afecte lo logrado en Tamaulipas, ni la confianza ciudadana que ha costado trabajo construir en los últimos dos años.

"Refrendamos el compromiso de trabajar de la mano y con una mayor coordinación; di a conocer de los acuerdos que se tuvieron con el presidente (López Obrador), las próximas fechas el secretario de Seguridad Pública, el doctor (Alfonso) Durazo estará nombrando a un Secretario Técnico que va a permitir que lleve y que dé seguimiento a los acuerdos que se estarán llevando a cabo".

La reunión tuvo lugar en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno en esta capital, "le pedí también a todos ellos paciencia porque este nuevo gobierno está implementando políticas jurídicas en materia de seguridad donde se incluye la Policía Militar entre otras tantas acciones que se estarán llevado a cabo".

Por parte del Gobierno del Estado recalcó que continúan los esfuerzos por incrementar el número de elementos de Seguridad Pública pertenecientes a las diferentes agrupaciones de la Policía Estatal; dijo que la meta al último día de la actual administración es contar con una fuerza de entre 7 y 8 mil elementos.

Finalmente pidió a las autoridades federales y estatales reforzar las medidas de vigilancia considerando la época de fin de año.

Informan a ediles sobre los objetivos

Por Alejandro Echartea

El delegado federal, José Ramón Gómez Leal, señaló que se tienen también acercamientos con alcaldes, y referente a esto advirtió que "nosotros no venimos a imponer nada, únicamente lo que se quiere es saber qué pasa en cada ciudad".

Admitió que algunos presidentes municipales desconocen el objetivo de las mesas regionales de Seguridad Pública, por no saber el papel de las nuevas delegaciones federales.

"Algunos alcaldes todavía no han comprendido de qué se trata todo esto, nosotros no venimos a imponer nada únicamente lo que se quiere saber qué pasa en cada ciudad", reiteró.

Recordó que será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, y el Gobierno del Estado quienes decidirán quién será el secretario Técnico del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz.

"Hay una Secretaría de Seguridad Pública, ellos son los encargados de llevar la estrategia de seguridad junto con el Gobierno del Estado, no nosotros, nosotros no estamos preparados para eso", aclaró en torno a la versión de que las llamadas ´Súperdelegaciones´ llevarían a cabo dicha función, no obstante recalcó que las delegaciones federales sí participarán en la estrategia pero únicamente en recabar información de cada municipio y ciudad.

En cuanto a las nuevas delegaciones federales, el delegado indicó que en los próximos días estarán entregándose los nombramientos de los responsables de cada dependencia, así como esto implicará la fusión de algunas oficinas, como es el caso de Diconsa y Liconsa, las cuales se unen y formarán parte de la Sagarpa (hoy Sader).

En cuanto a los programas sociales del nuevo Gobierno Federal adelantó que estos estarán iniciando en enero, por lo cual se espera concluir con la etapa de encuestas casa por casa este mes.

"Nada más como ejemplo, habrá jóvenes de preparatoria aproximadamente 102 mil a 103 mil que cada uno de ellos va a recibir puntualmente un apoyo de casi 830 pesos mensuales; todo este dinero se va a dispersar en los comercios porque van a gastar ese dinero; igual el adulto mayor, estamos hablando que son aproximadamente 250 mil adultos mayores que mensualmente van a recibir mil 280 pesos y todo este dinero va a apoyar mucho a la economía de Tamaulipas".