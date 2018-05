Ratifican negativa al voto corporativo. Llama dirigente a analizar propuestas

Jamás he utilizado lo del voto corporativo, no voy con esa idea, aquí voy con la idea del liderazgo, con llamar, convocar, proponer a nuestros agremiados a que conozcan las propuestas . Juan Villafuerte Morales, líder cetemista

, Tam.- Los obreros no son obligados a votar por el PRI u otro partido político, ellos son libres de elegir por quien sufragar, aseguró Juan Villafuerte Morales.

El secretario general de la Federación Regional de Trabajadores de Matamoros (FRTM), manifestó que no van por el voto corporativo, sino por las mejores propuestas y beneficios para todos.

El líder de los obreros comentó lo anterior a los medios de comunicación en el marco de la celebración del primero de mayo en esta ciudad fronteriza.

"Jamás he utilizado lo del voto corporativo, no voy con esa idea, aquí voy con la idea del liderazgo, con llamar, convocar, proponer a nuestros agremiados a que conozcan las propuestas, de qué nos conviene y qué no, pero siempre respetamos la voluntad de cada ciudadano y de cada trabajador", dijo.

Mientras tanto el líder de los obreros destacó la importancia de apoyar a los nuevos liderazgos, quienes en la actualidad demandan modernización y actualización en cada uno de los programas que se tienen establecidos en los sindicatos y en los mismos gobiernos.

Dentro de las actividades del los festejos del 1 de Mayo, manifestó que los obreros además demandan mayor seguridad, mejoras en el Seguro Social, del Infonavit, mejores condiciones económicas, mejorando las condiciones de los salarios.

Villafuerte Morales indicó que en lo que se refiere a los salarios, en Matamoros ha ido mejorando poco a poco, pero desgraciadamente siempre se requiere de ganar más, considerando las necesidades que se tiene en cada uno de los trabajadores de la ciudad.

Mientras tanto las obreras pidieron mejores condiciones laborales, mayor prestaciones, reconocimiento laboral, mayor apoyo por parte del gobierno y del Seguro Social, considerando que la mayoría de las mujeres que laboran en las maquiladoras tienen hijos y en ocasiones las guarderías no son las adecuados y las suficientes para atender las necesidades de este sector.

