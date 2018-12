Ratifica zona libre en la frontera, con IVA al 8%; ISR al 20% y combustibles más baratos

Ciudad de México.- En la franja fronteriza, el día primero de enero, se reducirá el IVA del 16 al 8 por ciento, el Impuesto Sobre la Renta bajará al 20 por ciento, la gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país, y se aumentará al doble el salario mínimo. Esta será la última cortina de desarrollo para retener a nuestros compatriotas en nuestro territorio, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Que se oiga bien y que se oiga lejos: tampoco vamos a endeudar al país. La deuda del presidente Fox, era de 1.7 billones de pesos. Cuando dejó el gobierno Calderón la deuda aumentó a 5.2 billones de pesos, más del 200 por ciento, y en esos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero y todo se derrochó y se fue por el caño de la corrupción", agregó en su mensaje el presidente.

"Ahora la deuda es de 10 billones; nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto próximo 800 mil millones de pesos, por eso ya no va a aumentar la deuda pública", advirtió.

"Iniciará programa de medicamentos gratuitos en zonas marginadas del país, los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación, como sucedió en periodo neoliberal; dos millones 300 mil jóvenes serán contratados como aprendices en talleres y diversas labores productivas y se les pagarán salarios de 3 mil 600 mensuales, ya no va a haber ninis, no se les va a ofender diciéndoles ninis, no es culpa de ellos no tener oportunidad de trabajo o estudio, y se otorgarán 100 millones de becas escolares. La pensión a los adultos mayores aamentara al doble, y será universal.