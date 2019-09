Ratifica IMSS denuncia penal por caso de Guardería ABC

Hermosillo, México.- El IMSS ratificó el pasado 22 de agosto la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el incendio de la Guardería ABC y en próximos días presentará una ampliación de la misma a fin de que se indague la responsabilidad, no sólo de funcionarios, sino también de particulares.

Así lo informó el director del IMSS, Zoé Robledo, tras participar en la reunión privada entre familias de las víctimas y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en esta ciudad.

El funcionario detalló que el IMSS solicitará a la FGR incorporar a la indagatoria elementos de la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia del caso y que derivó en el proyecto de sentencia presentado por el Ministro Arturo Zaldívar, mismo que fue votado en contra.

"En el voto de Zaldívar se establece la responsabilidad de varios funcionarios y también la posibilidad de que haya involucramiento de privados, de particulares, en la investigación; lo que nosotros estamos solicitándole a la FGR es que se consideren los elementos del proyecto del ministro Zaldívar", mencionó.

El IMSS, precisó, ampliará la denuncia porque la que fue presentada en mayo por el ex director del Instituto, Germán Martínez, solo incluye al ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

"La denuncia presentada por Germán Martínez es contra el Gobernador Bours, nosotros estamos ampliándolo porque no estaba establecido así en el voto de Zaldívar, era Gobierno del estado, sí, pero también Gobierno federal y también los particulares, es lo más importante: pensar que no puede haber tampoco justicia si esta investigación no incluye a los que eran dueños de esta guardería", sostuvo.

"Nosotros estamos planteando que sean (indagados los funcionarios) que están establecidos en el proyecto de Zaldívar, que son cerca de 14 de todos los espacios de gobierno".

Robledo destacó que la investigación penar por el incendio que dejó 49 menores muertos ya está activa en la FGR.

"Lo positivo es que la Fiscalía nos pidió la ratificación, es decir, el proceso sí está entrando, la denuncia; a la hora de ratificarla, es un proceso que lleva su tiempo, pero ya ratificamos la denuncia el 22 de agosto, ¿qué es lo que nos corresponde y vamos a hacer ahora nosotros? La ampliación, que la tenemos que hacer a partir de que fue ratificada; ya está ratificada ahora la vamos a ampliar. ¿Cómo lo vamos a ampliar?", afirmó.

"Reitero, a partir de lo que estableció, como elemento de orientación para nosotros, es la investigación que llevó a cabo la Corte que derivó en el proyecto de Arturo Zaldívar. Ya está activada (la investigación), yo iré informando cuando hagamos nosotros la ampliación y demás. Hay un plazo, pero estamos dentro del plazo aún".