Ratifica Ietam sanción impuesta a Maki Ortiz

Cd. Victoria, Tam.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas acordó ratificar la sanción impuesta a lade, Maki Esther Ortiz Domínguez, con unapor ´actos anticipados de campaña´ y ´uso indebido de recursos públicos´ al asistir el pasado 3 de abril en horario laboral a un acto de campaña del excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.

"El catálogo de sanciones va desde una simple amonestación, una amonestación pecuniaria y en sanciones graves hasta la cancelación del registro como candidatos en su caso, esto último no procedió porque no es una falta grave", el consejero presidente del IETAM, Miguel Ángel Chávez García, explicó el criterio de la sanción, "no hay reincidencia por eso tenemos que iniciar con la sanción que corresponde de acuerdo a la graduación de las conductas".

El Consejo General emitió la sanción el pasado 12 de junio, a poco más de 2 semanas de celebrarse la jornada electoral del 1 de julio, y el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) resolvió el pasado 18 de agosto ratificar la sentencia solicitando al órgano electoral local que individualizara el castigo ya que por la misma falta se responsabiliza al jefe de la Oficina Fiscal de Reynosa, Raúl López López, y a la ahora alcaldesa reelecta.

"Al no estar cuestionada (la sanción) no podemos modificarla, ya lo único que retomamos fue la imposición de la sanción conforme a la conducta asumida por cada uno de ellos", cabe recordar que fueron los ciudadanos Adolfo Guerrero Luna y Alejandro Torres Mansur, representantes electorales del Partido Revolucionario Institucional en Reynosa y ante el Consejo General, respectivamente, quienes iniciaron los expedientes PSE-21/2018 y PSE-28/2018 que terminaron en dicha sanción.

Torres Mansur reconoció ante el Consejo General que a casi 2 meses de la jornada electoral no existen posibilidades para anular los resultados que favorecen a la alcalde Ortiz Domínguez, sin embargo coincidió con los representantes de Morena y del PT, José Antonio Leal Doria y Arsenio Ortega Lozano, en que las faltas cometidas en aquel municipio son graves, y que aún pueden ser retomadas ante otras instancias.