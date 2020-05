´Rastrea´ Coepris virus entre los automovilistas

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lleva a cabo un operativo en esta localidad para verificar la temperatura de los automovilistas y detectar probables casos de coronavirus, en promedio se verifican entre 350 a 450 unidades automotrices al día sin embargo hasta el momento no se han encontrado casos potenciales.

"Estamos checando aleatoriamente la temperatura corporal y ayudando en el conteo de los carros o vehículos que se están atendiendo y reforzando las recomendaciones sanitarias, como traer y usar el cubrebocas, la sana distancia, no traer exceso de personas dentro de los vehículos y que solamente se salga por necesidad", indicó el inspector sanitario de Coepris, José Alfredo Martínez.

Asimismo, la Comisión Estatal lleva a cabo distintos operativos para verificar que se acate el acuerdo gubernamental sobre medidas de seguridad por la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, como la visita y clausura de establecimientos considerados como no esenciales, que se cumpla el protocolo de sana distancia en establecimientos esenciales como tiendas de alimentos, tiendas de autoservicios, farmacias, y en el transporte público.

Alfredo Martínez indicó que, hasta el momento y a pesar de ser Victoria una de las urbes con más casos confirmados de Covid-19 en el estado, no se han detectado casos sospechosos en estos operativos viales, "en los filtros que nosotros estamos atendiendo no tenemos hasta el momento, traemos formatos para su llenado, pero hasta este momento no hemos atendido ninguno... todos los casos que se han visto de temperatura traen una temperatura normal".

En caso de que alguno de los automovilistas presente uno o más síntomas sospechosos de Covid-19 como tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos o dolores musculares o en articulaciones, el caso será turnado a Coepris y esta a su vez hará de su conocimiento a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios