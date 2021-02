Raptors seguirán llamando a Tampa su hogar por el resto de la temporada

"Florida nos ha dado la bienvenida y estamos muy agradecidos por la hospitalidad que hemos encontrado en Tampa y en Amalie; vivimos en una ciudad de campeones y tenemos la intención de continuar con la tradición de ganar para nuestro nuevo amigos y fanáticos aquí ", dijo el presidente de los Raptors, Masai Ujiri. "Pero el hogar es donde está el corazón y nuestro corazón está en Toronto. Pensamos a menudo en nuestros fanáticos, en nuestra familia del Scotiabank Arena y en todos los que nos faltan en casa, y no podemos esperar hasta que podamos estar todos juntos nuevamente ".

La decisión no es inesperada dado el estado de la pandemia en Estados Unidos y Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el martes que a partir de la próxima semana, los viajeros no esenciales que lleguen a Canadá por tierra deberán presentar una prueba de COVID-19 basada en PCR negativa o enfrentar una multa si no la tienen.

Eso no sería un problema para los equipos de la NBA; Los grupos de viajeros se prueban a diario, los jugadores varias veces al día.

El problema más importante es la logística. La frontera terrestre ya permanece cerrada a viajeros no esenciales que no son ciudadanos canadienses; Canadá requiere que quienes ingresan al país se aíslen durante 14 días, lo que no sería factible para los equipos de la NBA, y el gobierno canadiense también ha desalentado enérgicamente los viajes no esenciales por cualquier motivo.

Toronto se movió hacia el sur el otoño pasado, sabiendo que la decisión del jueves era una posibilidad real.

Los Raptors intentaron simular las comodidades que tiene el equipo en casa en Toronto, al menos tanto como sea posible. "We The North" - el lema del equipo - hay letreros en todas partes del hotel que los Raptors están usando como instalaciones de práctica en Tampa, desde las puertas del ascensor hasta la pared del salón de baile detrás de una de las canastas. La cancha que los Raptors usan para los juegos fue enviada desde Toronto. Y hay una pancarta del campeonato mundial de 2019 balanceándose desde las vigas, junto con las camisetas retiradas de los Lightning para Vincent Lecavalier y Martin St. Louis, en el mismo extremo de la cancha que el banco de los Raptors.

"Hicieron un gran trabajo", dijo el base de los Raptors Fred VanVleet a principios de esta temporada.

La NBA se está preparando para publicar el calendario de la segunda mitad de la temporada, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, a finales de este mes. Los playoffs se desarrollarán desde mediados de mayo hasta mediados de julio.