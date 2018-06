Raptan a niña de su casa; la mamá está desesperada

Altamira, Tam.- Desesperada mujer busca a su hija de 5 años, que fuera sustraída de su domicilio aparentemente por el padre y un tío; la formal denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Se trata de Allison Castillo, misma que el martes fue sustraída del domicilio y ahora la madre se encuentra desesperada, pues no ha sabido nada de ella, ni de su pareja.

La mujer refiere que llegó al domicilio y se encontró con la novedad de que su hija y su hijastro no estaban. Las pertenencias de los tres tampoco se encontraban.

Explicó que su marido fue denunciado por su ex esposa por la sustracción ilegal de niño que procrearon.

"Él se enojó sólo por no querer seguir presentándome en demandas que su ex pareja a interpuesto en contra de nosotros. Yo no quiero problemas, no quiero estar extresada toda mi vida, pensando qué es lo que va a suceder el día de mañana".