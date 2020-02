Raptada y liberada

La boxeadora regia Alma Ibarra fue secuestrada momentos antes de acudir a la ceremonia de pesaje en el Hotel Ramada Plaza, en Veracruz, sede del segundo Selectivo de la Federación Mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fue liberada 12 horas después.

Entre lágrimas, Ibarra dijo que un grupo de personas armadas la sacaron de su cuarto junto con su entrenador.

"Se metieron y con armas nos forzaron a salir del hotel sin que nadie hiciera nada", dijo la boxeadora, acompañada del personal de la Federación Mexicana de Boxeo y autoridades policiacas.

"No sabemos la razón, no entendemos. Estábamos demasiado preocupados y nerviosos. No tenemos ni idea del por qué del secuestro".

Hace dos semanas, Ibarra ganó su primer round en el clasificatorio celebrado en Guadalajara y ayer se disponía a conseguir su boleto al último Selectivo rumbo a las Olimpiadas de Verano.

Ibarra dijo que Jesús Perales, director del Instituto Estatal del Deporte, habló con las autoridades de la federación para que la pelea que tenía anoche fuera reprogramada.

"Llegaron a un acuerdo porque no podía pelear así después de 12 horas sin dormir y sin comer y en malas condiciones psicológicas. Agradezco mucho esta oportunidad", contó la boxeadora que ha participado en Juegos Panamericanos y Centroamericanos por México y ha sido campeona nacional siete veces consecutivas.

El combate se llevará a cabo en dos semanas, en sede por definir.