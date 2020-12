Rams y Cardinals, duelo entre pesados

El nivel que ha mostrado la división Oeste de la Nacional es espectacular, los Rams y Cardinals se enfrentan en el mejor juego de la semana con un duelo entre pesos pesados, y me refiero a lo que generan dos jugadores siendo los mejores pagados en su posición. DeAndre Hopkins se ha convertido en el mayor rival de Jalen Ramsey, desde que protagonizaron batallas en el Sur de la Americana, ahora reviven esta rivalidad en el desierto con un dominio del receptor.

En siete partidos que se midieron en años anteriores, Hopkins consiguió 396 yardas sobre Ramsey, la mayor cantidad de cualquier receptor sobre el esquinero, la historia nos dice que el receptor mejor pagado ha logrado generar más de 100 yardas en 5 de los 6 encuentros que se han llevado en la última década entre los millonarios en ambas posiciones.

Los quarterbacks juegan un papel importante, siendo la primera selección global de sus drafts, Jared Goff y Kyler Murray se enfrentan con un rating superior a los 90 puntos en sus carreras, algo habitual en nuestros días a pesar que es la cuarta ocasión que sucede desde 1950.

El Rock & Roll o el country. La suerte parece haberles cambiado a dos equipos que el año pasado tuvieron un resultado opuesto a lo esperado, los Browns fracasaron y los Titans fueron el caballo negro. Es así como los corredores se convierten parte fundamental en la estrategia de este partido, Derrick Henry para Tennessee y Nick Chubb del otro lado aparecen en la marquesina para controlar el juego terrestre.

Un partido adelantado de playoffs y que puede darse en la ronda de comodines, y por el gusto de la música que me lleva al rock, a pesar que el Salón de la Fama está en Cleveland, me hace recordar que mucho inició en Nashville con Elvis y compañía, me quedo con los Titans.

Santos rezan a la defensa. Sin Drew Brees el panorama no lucía bien para Nueva Orleans, pero han sorteado las cosas favorablemente gracias a que su defensiva suma dos robos de balón y permite menos de 15 puntos en los últimos cuatro juegos, una racha histórica para el equipo y que le puede ayudar para sobrevivir a una visita muy complicada en Atlanta.

La vieja fórmula del éxito. En el siglo anterior los quartebacks eran exitosos gracias al ataque terrestre, especialmente en situaciones de play action que dejaban vulnerables a las defensivas y que Aaron Rodgers ha aprovechado para tener ritmo de MVP; con rating de 133 en esa situación y 14 pases de touchdown le hará daño a Filadelfia, que tiene pocas posibilidades en este juego.

Mahomes entra al club. Para ser considerado en la NFL en los libros de récords para las carreras de los quarterbacks necesitas al menos mil 500 pases lanzados, hoy se sitúa con el mejor promedio de yardas por juego con 307, 5.3 touchdowns por pase interceptado y un rating de 110.7, ¿números suficientes para situarse como el mejor en la historia?