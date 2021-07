Ramos fuera de Eurocopa

"He decidido que no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero", dijo Luis Enrique este lunes al dar la lista definitiva para el torneo continental.

"No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar, he hablado con él, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado a máximo nivel, que siempre ha ayudado a la Selección y lo puede volver a hacer en futuro", añadió Luis Enrique.

"Le recomendé que sea egoísta y que recupere su nivel para jugar en su club y en la Selección si así fuera", afirmó Luis Enrique, quien llamó al capitán de la Roja para comunicarle su decisión personalmente.

No solo fue Ramos, sino que Luis Enrique tampoco citó a ningún otro jugador del Real Madrid. Con ello, y por primera vez en la historia, España irá a una Fase Final (Mundial, Eurocopa, Copa Confederaciones) sin un solo jugador del conjunto merengue.

En la defensa, tampoco estará Iñigo Martínez, al que ´Lucho´ tenía previsto convocar, pero el jugador del Athletic de Bilbao emitió un comunicado en el que afirmó que desde hace un tiempo no se encuentra al cien por ciento ni física ni mentalmente para competir. Otras ausencias destacadas son las de Sergio Canales e Iago Aspas.

Junto a la sorpresa de Ramos, las grandes novedades de la Selección para el torneo continental han sido las convocatorias del defensa francés, del Manchester City, Aymeric Laporte, recién naturalizado español, y la del delantero del PSG, Pablo Sarabia.

| Ramos se perdió la mayor parte de la segunda mitad de la temporada luego de una serie de lesiones.